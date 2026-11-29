Семью известного в Иркутске ведущего мероприятий Дениса Гука пытались обмануть кибермошенники. Как сообщает издание КП-Иркутск, шоумену в мессенджере прислали сообщение со ссылкой в формате MP4 и текстом, из которого следовало, что некая женщина утром случайно задела его автомобиль и оставила записку, а теперь просит написать, чтобы договориться, как лучше решить этот вопрос.

В это время ведущий был на сцене и у него не было времени разбираться в произошедшем. Он переслал сообщение своей супруге Дарье. Она в тот день как раз оставила машину на парковке примерно на час. Женщина подумала, что машину вполне могли задеть, хотя она этого не заметила — мест на парковке было много. Она открыла файл по ссылке в сообщении, и тут включилась фронтальная камера, буквально на полторы секунды.

Дарья сразу же закрыла файл, вернулась к сообщению и открыла файл снова, повернув так, чтобы в кадр не попало лицо. Она увидела значок портала «Госуслуги» и синюю стрелку на экране: «Активация завершена». Заподозрив неладное, женщина позвонила мужу и рассказала, что происходит. Денис ответил ей: «Скорее заходи на „Госуслуги“, меняй пароль».

Зайдя на портал, Дарья увидела в уведомлениях сообщение: «Свяжитесь с доверителем. Убедитесь, что его не вводят в заблуждение мошенники». Дело в том, что у супругов была установлена двухфакторная защита аккаунта, когда при смене пароля уведомление уходит доверенному человеку, и без его согласия ничего поменять нельзя.

Но мошенники не оставляли попыток обмануть семью шоумена. Через несколько минут Денису поступил звонок с незнакомого номера из другого региона. К счастью, иркутянин не ответил на этот звонок.

Дарья Гук рассказала о случившемся в своих социальных сетях — она сама популярный блогер, у неё более 30 тысяч подписчиков. Люди писали в комментариях, что тоже сталкивались с такой схемой обмана. Супруга ведущего позднее вспомнила, что мошенники пытались обмануть семью подобным образом — приходило сообщение от якобы учителя одного из сыновей с просьбой посмотреть пример сценки. «Денис также переслал сообщение мне, поскольку был занят по работе. Я переходила и также включалась фронтальная камера, но за этим ничего не последовало», — поделилась Дарья Гук.

Ранее irk.aif.ru рассказывали, как мошенники обманывают иркутян в мессенджере Max (Макс), под предлогом добавления в домовой чат.