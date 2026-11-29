Братской ГЭС исполнилось 65 лет — первый гидроагрегат станции заработал 28 ноября 1961 года. На момент запуска станция была самой мощной ГЭС в мире, а сегодня она третья по мощности в России.

Строительство гидроэлектростанции началось в 1954 году, а последний гидроагрегат запустили в 1966 году. Это был масштабный проект, который оказал огромное влияние на развитие промышленности в Сибири. Поэт Евгений Евтушенко посвятил Братской ГЭС одноимённую поэму.

«Спасибо нашим первостроителям — за то, что начинали с нуля и не отступили, несмотря ни на что, за смелость и упорство. Ваш труд был по-настоящему тяжким, порой невыносимым. Но именно он стал фундаментом, на котором стоит Братск. Мы говорим спасибо всем, кто прошёл этот путь. Ивану Ивановичу Наймушину — за грандиозный проект и всем людям, которые верили в него», — написал в своём Телеграм-канале мэр Братска Александр Дубровин.



Ранее irk.aif.ru рассказывали, как лётчики пилотажной группы «Стрижи» показали Братскую ГЭС с высоты.