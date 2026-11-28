В Тайшете спасатели вызволили застрявшего в дымоходе частного дома кота. Как рассказали хозяева, питомец там находился уже два дня. Подробности сообщает пресс-служба МЧС Росси по Иркутской области.

«Все это время жильцы не топили печь, опасаясь навредить животному. Вместе с соседями они пытались самостоятельно достать питомца, но попытки оказались безуспешными», — сообщает пресс-служба.

Спасатели Западного поисково-спасательного отряда и пожарно-спасательные службы Иркутской области используя альпинистское снаряжение поднялись на крышу и достали кота из трубы. Как только питомца вызволили, он прибежал в дом, к хозяевам.