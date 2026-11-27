Продолжительная тёплая погода и обильные осадки в ноябре способствовали активному росту грибов в Крыму. Жители полуострова собирают рыжики, грузди и рядовки, стремясь воспользоваться благоприятными погодными условиями до наступления заморозков. Об этом пишет КП-Крым.

Особенно много грибники находят в окрестностях Судака и Бахчисарая. Богатым урожаем рыжиков могут похвастаться жители Симферополя, Белогорска, Ялты и Алушты. Некоторые любители тихой охоты продают собранные грибы через сайты объявлений. Стоимость свежих грибов начинается от 350 рублей за килограмм, а рыжики предлагают по 500 рублей.

На фоне высокого интереса к тихой охоте на полуострове появились предложения организованных грибных туров. За 3,5 тысячи рублей участникам предлагают трансфер из Симферополя, посещение грибных мест в сопровождении опытного проводника и отдых на природе.

По наблюдениям местных грибников, при сохранении благоприятной погоды сезон может продлиться до конца декабря. В предыдущие годы жители полуострова находили рыжики даже в январе под снегом.