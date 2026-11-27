В аэропорту Иркутска за одни сутки выявили двух нарушителей общественного порядка среди пассажиров авиарейсов. Один из них дважды получил отказ в перелёте из-за агрессивного поведения и алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе Транспортной полиции Прибайкалья.

Первый инцидент произошёл при посадке на рейс Иркутск — Уфа. Нетрезвый 37-летний житель Башкортостана оскорблял членов экипажа и других пассажиров, из-за чего авиакомпания отказала ему в перевозке. Позднее мужчина попытался вылететь в московский аэропорт Шереметьево, однако вновь устроил скандал. После повторного нарушения его поместили в специальное помещение для задержанных.

Другой случай произошёл на борту самолёта, следовавшего из Новосибирска в Иркутск. Пассажирка из Алтайского края находилась в состоянии алкогольного опьянения и позволяла себе нецензурные высказывания в адрес членов экипажа.

В отношении обоих авиапассажиров составили административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Помимо административного наказания, нарушителям грозит включение в «чёрные списки» авиакомпаний, что может ограничить возможность дальнейших перелётов.