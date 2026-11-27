В Усть-Куте на официальном сайте школы № 5 появился раздел памяти выпускников, погибших в ходе СВО. Сейчас электронный мемориал объединяет биографии 18 военнослужащих, 12 из которых награждены орденом Мужества. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Работа над проектом началась два года назад. Педагоги собирают архивные фотографии, документы и воспоминания родственников, сослуживцев и учителей. По словам руководителя школьного музея Галины Каниной, главная задача проекта — сохранить истории выпускников и передать память о них нынешнему поколению школьников.

Одним из военнослужащих, которым посвящён раздел, стал Сергей Бакулин. Выпускник школы продолжил семейную военную традицию, служил на Сахалине, а в 2011 году заключил контракт и поступил в подразделение разведки морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке.

Старший сержант Бакулин командовал разведывательной группой. Во время выполнения боевого задания подразделение попало под миномётный обстрел. Военнослужащий получил смертельное ранение. Ему было 32 года.