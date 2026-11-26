В Иркутской области следователи раскрыли убийство 41-летнего скупщика золота, совершенное в Бодайбо 24 года назад. Обвинение в преступлении из корыстных побуждений предъявили 51-летнему жителю Бодайбинского района, сообщает региональное управление СК России.

Мужчина числился пропавшим без вести с 2002 года. Выйти на след предполагаемого преступника удалось после повторного изучения материалов уголовного дела. Современная генетическая экспертиза позволила обнаружить на осколках бутылки из квартиры пропавшего биологические следы, ДНК которых совпала с генотипом ранее неоднократно судимого мужчины.

После задержания обвиняемый признался в содеянном. По его словам, в ноябре 2002 года он вместе с сообщником намеревался продать знакомому пять килограммов золота. Во время сделки возник конфликт из-за качества драгоценного металла, закончившийся гибелью покупателя. Соучастники избавились от тела погибшего, а принадлежавшие ему 15 тысяч долларов поделили между собой.

Суд заключил обвиняемого под стражу. Второй участник преступления скончался в 2019 году. В настоящее время следователи продолжают работу по сбору и закреплению доказательств.