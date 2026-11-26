Хирурги Иркутского областного онкологического диспансера впервые применили современную технологию профилактики осложнений при удалении злокачественной опухоли молочной железы с метастазами в лимфатические узлы. Операция успешно прошла под руководством хирурга Анатолия Ищенко.

В ходе вмешательства врачи соединили лимфатические сосуды с венами, сформировав лимфовенозный анастомоз. Методика относится к супермикрохирургии и предполагает сшивание сосудов диаметром менее одного миллиметра.

Применение технологии позволяет снизить вероятность развития лимфостаза — отека руки, который может возникнуть после удаления подмышечных лимфоузлов. Особенно актуальна такая профилактика для пациентов с избыточным весом и обширным поражением лимфатических узлов.

Как отметила заведующая отделением опухолей молочной железы Елена Панферова, хирургическое удаление новообразования и регионарных лимфоузлов остается основным методом лечения рака молочной железы. Внедрение новой методики позволит улучшить качество жизни пациентов после операции.