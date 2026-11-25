За последнюю неделю в Иркутске и его окрестностях дважды заметили рысей. В поселке Дзержинск специалисты сняли с дерева истощенного хищника, а еще одно дикое животное обнаружили в районе торгового комплекса «Фортуна». Причины появления лесных обитателей в городской среде обсудили на пресс-конференции 25 ноября.

По словам руководителя региональной службы по охране объектов животного мира Валентина Бороденко, одной из причин выхода рысей к людям является доступная кормовая база — кошки и голуби. Кроме того, хищники постепенно утрачивают страх перед человеком, а оказавшись среди городской застройки, могут потерять дорогу обратно в лес.

Специалист уточнил, что пойманную в Дзержинске рысь уже вернули в естественную среду обитания. В течение этого года в населенных пунктах Приангарья также фиксировали появление косуль и лис.

Эксперты призвали жителей соблюдать осторожность при встрече с дикими животными. Не следует приближаться к хищникам, пытаться их погладить или сфотографироваться с ними. Даже внешне спокойная или ослабленная рысь способна нанести человеку серьезные травмы, если почувствует угрозу.