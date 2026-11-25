В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя и двух его предполагаемых сообщников. Фигурантов обвиняют в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения и поддельных документов, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, в 2022 году предприниматель, работавший в иркутском копировальном центре, организовал незаконный бизнес по изготовлению разрешительных документов для иностранцев. К противоправной деятельности он привлек знакомых, которые занимались поиском клиентов и передавали их персональные данные.

За денежное вознаграждение бизнесмен изготавливал поддельные документы, необходимые иностранным гражданам для пребывания в России. Деятельность группы пресекли сотрудники Следственного комитета совместно с оперативниками подразделения экономической безопасности МВД.

В ходе обысков по местам проживания обвиняемых и в помещении копировального центра правоохранители изъяли оборудование, документацию и крупную сумму денег. Расследование продолжается, устанавливаются другие возможные участники преступной схемы.