В Иркутской областной детской клинической больнице прооперировали восьмилетнего ребенка с тяжелой патологией мочевыделительной системы. Как сообщил главврач медучреждения Юрий Козлов в своем Telegram-канале, мальчик ранее перенес несколько медицинских вмешательств, однако проблему устранить не удалось.

При обследовании специалисты выявили гидронефроз третьей-четвертой степени, сопровождавшийся истончением почечной ткани и ухудшением кровоснабжения органа. Без своевременного хирургического лечения ребенок рисковал потерять функцию почки.

Во время вмешательства врачи обнаружили протяженное сужение участка, соединяющего почечную лоханку с мочеточником. Дополнительные сложности создавало необычное анатомическое расположение почки и ее сосудов, требовавшее от специалистов особой точности.

Хирурги реконструировали поврежденный участок мочевыводящих путей, сформировали новое соединение между лоханкой и мочеточником и установили внутренний стент. Основной этап операции занял около полутора часов и прошел без осложнений.