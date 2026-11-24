В Иркутской области завершается сезон паромной навигации. К 24 ноября в регионе прекратили работу три переправы, связывающие населенные пункты через водоемы. Причиной закрытия стали образование льда и окончание навигационного периода, сообщили в Дирекции автомобильных дорог.

На Братском водохранилище остановлено движение паромов по маршруту «Новая Уда — Чичково». Переправа расположена в Усть-Удинском районе, в Удинском заливе, на 125-м километре автодороги Залари — Жигалово.

Также завершила работу переправа «Балаганск — Игжей», действовавшая на 80-м километре той же трассы через Братское водохранилище. Она также находится на территории Усть-Удинского района.

Кроме того, паромы перестали курсировать между Каменкой и Свирском через Ангару. Эта переправа расположена в Боханском районе, на 34-м километре дороги Бохан — Свирск. Все три маршрута закрыты в связи с сезонными изменениями ледовой обстановки.