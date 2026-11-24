В Иркутской области прокуратура помогла семье погибшего участника специальной военной операции отстоять право на денежную компенсацию вместо бесплатного земельного участка. Ранее супруге военнослужащего и ее дочери отказали в предоставлении выплаты размером 300 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре региона.

Причиной отказа стала регистрация погибшего мужчины в Республике Бурятия. Именно там он проходил военную службу, поэтому органы социальной защиты сочли, что оснований для назначения региональной выплаты семье нет.

Однако прокурорская проверка показала, что прописка в соседнем регионе была связана исключительно со служебной необходимостью. Фактически постоянным местом жительства военнослужащего оставалась Иркутская область. Для защиты интересов его близких прокуратура обратилась в суд с требованием официально установить этот факт.

Иркутский районный суд поддержал позицию надзорного ведомства и удовлетворил иск. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует вопрос предоставления положенной семье выплаты.