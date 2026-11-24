Ленинский районный суд Иркутска вынес суровый приговор местному жителю, организовавшему незаконный вывоз древесины за границу. За контрабанду лесоматериалов стоимостью свыше 200 миллионов рублей мужчину приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Как установил суд, осужденный, работавший в лесопромышленной отрасли, создал организованную преступную группу для нелегального экспорта древесины. Чтобы скрыть незаконные операции, ее участники использовали шесть подконтрольных компаний, оформленных на подставных лиц.

С 2017 по 2020 год через эти фирмы за пределы Евразийского экономического союза незаконно вывезли около 40 тысяч кубометров лесоматериалов. Общая стоимость древесины превысила 200 миллионов рублей. При этом значительная часть леса была заготовлена без необходимых разрешительных документов.

Помимо длительного заключения, суд назначил мужчине штраф в размере четырех миллионов рублей и дополнительное ограничение свободы на три года. Во время судебного разбирательства обвиняемый свою вину не признал.