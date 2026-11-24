В Иркутске обновили информационное оформление остановок общественного транспорта. Об этом сообщили в мэрии.

За 2026 год в городе установили 134 таблички с расписанием автобусов, трамваев и троллейбусов. Теперь пассажиры могут не только узнать время прибытия транспорта, но и получить дополнительные сведения с помощью смартфона.

Главным нововведением стали QR-коды, размещенные на информационных щитах. Отсканировав их, горожане смогут проверить актуальное расписание и уточнить информацию о работе маршрутов. На самих табличках также указаны номера маршрутов, интервалы движения и контактные телефоны перевозчиков и контролирующих организаций.

Новые указатели появились на остановках «Ботанический сад», «Госуниверситет», «Дом кино», «Софьи Перовской», «Институт МВД», «Трактовая», «Управление ГЭС» и других. Установку оборудования по заказу городской администрации выполнила подрядная организация.

«По ГОСТу на каждой остановке общественного транспорта должно быть расписание. Причем есть определенные требования к тому, какие сведения должны быть указаны обязательно», — пояснила представитель администрации Иркутска Юлия Ворончихина. Она также призвала жителей бережно относиться к новым табличкам, поскольку они предназначены прежде всего для удобства пассажиров.