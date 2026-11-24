В Иркутской области задержали 12 участников преступной группы, вовлекавших девушек в проституцию — одна из них была несовершеннолетней. Также они похитили 19-летнюю девушку. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

«В 2024 году двое мужчин создали устойчивую организованную группу, основной целью которой было получение незаконного дохода путём организации занятия проституцией», — рассказали в СК.

Преступная группа состояла из администраторов, диспетчеров, водителей и представителей силовой поддержки. Сутенёры искали девушек для занятия проституцией и организовывали места для оказания интимных услуг в Иркутске, Ангарске и Усолье-Сибирском.

В 2026 году один из преступников во дворе дома по улице Пискунова в Иркутске похитил 19-летнюю девушку, которая отказалась заниматься проституцией. Он запер её в машине и угрожал пистолетом.

Преступную группу задержали следователи регионального СК при содействии УФСБ и ОМОНа Росгвардии. По месту жительства участников ОПГ и в местах оказания услуг провели обыски. Там нашли телефоны, записи с камер видеонаблюдения, запрещённые вещества, травматическое и боевое оружие, боеприпасы и крупную сумму денег.

Всем задержанным предъявлено обвинение за организацию занятия проституцией, в том числе с вовлечением несовершеннолетней, и за похищение человека.