В Иркутске готовятся к реставрации исторического здания почтовой конторы на улице Степана Разина. Архитектурный памятник регионального значения, построенный более 220 лет назад, планируют привести в порядок до 1 июня 2029 года. Информация об этом опубликована на сайте Министерства культуры России.

Сейчас двухэтажный каменный особняк находится в неудовлетворительном состоянии и не эксплуатируется. В здании площадью около 1,2 тысячи квадратных метров отсутствуют электричество, отопление, водоснабжение и канализация. Кадастровая стоимость объекта превышает 36 миллионов рублей.

История сооружения начинается в конце XVIII века. Дом возвели в 1794–1799 годах для купца Киселева по проекту первого иркутского архитектора Антона Лосева. Позднее из-за долгов семьи недвижимость перешла государству, а в 1803 году здесь открылось первое почтовое отделение Иркутска.

В начале 2026 года «Почта России» выставляла памятник на продажу, объясняя это высокими затратами на содержание и восстановление исторического объекта. Теперь, согласно сведениям Минкультуры, для здания найден инвестор, имя которого пока не раскрывается. Новый собственник обязан провести комплексную научную реставрацию с сохранением архитектурного наследия.