В Осинском районе Иркутской области 29-летнюю местную жительницу признали виновной в применении опасного для здоровья насилия в отношении сотрудника полиции. За нападение на участкового суд назначил ей два года лишения свободы условно, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Инцидент произошел 18 июля 2026 года в одном из кафе села Оса. Полицейский прибыл в заведение после жалоб посетителей на неподобающее поведение женщины. Участковый потребовал, чтобы она проследовала в служебный автомобиль, однако посетительница отказалась выполнять его распоряжение.

Для пресечения противоправного поведения сотрудник полиции применил специальные средства. Позднее, уже находясь в служебной машине, женщина причинила участковому телесные повреждения. После произошедшего в отношении нее возбудили уголовное дело.

Суд счел собранные следователями доказательства достаточными для обвинительного приговора. Женщине назначили два года условного лишения свободы с испытательным сроком полтора года.