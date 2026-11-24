Жители Иркутска с 25 по 26 ноября смогут бесплатно и анонимно пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию. Об этом сообщили в медучреждении.

«25 ноября акция пройдёт с 10:00 до 15:00 на парковке центрального рынка», — рассказали в организации.

В четверг, 26 ноября, тест можно будет сдать на парковке по улице Нижняя Набережная, 10 с 9:00 до 16:00.

Обследование пройдёт в тест-автомобиле. О результате можно будет узнать через 15 минут. Важно знать, что никаких справок с результатом не выдают, так как обследование анонимное.

Напомним, ранее стало известно, что Иркутская область и Чукотка стали регионами с самой высокой заболеваемостью ВИЧ.