Российское торговое представительство в Армении сообщило о планах авиаперевозчика по расширению авиасообщения между Ереваном и российскими регионами. Об этом пишет ТАСС.

Авиакомпания внесла в расписание рейсы, которые свяжут Ереван с Челябинском и Иркутском. Когда именно начнутся полёты, каким будет график и сколько будут стоить билеты — пока неизвестно.

Напомним, прямые рейсы из Иркутска на китайский остров Хайнань запустят 30 декабря 2026 года. Летать они будут дважды в неделю — по средам и субботам.

Также в октябре между Иркутском и филиппинским городом Калибо уже запустили прямой чартерный рейс. Власти Филиппин рассчитывают, что это увеличит поток туристов и укрепит связи между странами.