Между Иркутском и Пекином возобновляется прямое железнодорожное сообщение. Как сообщили в РЖД, международный пассажирский поезд будет курсировать через территорию Монголии с остановкой в Улан-Баторе.

Первый рейс из Пекина запланирован на 25 ноября. В обратном направлении состав отправится из Иркутска 28 ноября.

В дальнейшем поезд будет курсировать еженедельно. Отправления из китайской столицы предусмотрены по средам, а из Иркутска — по субботам.

Возобновление регулярного железнодорожного сообщения позволит жителям Прибайкалья путешествовать в Монголию и Китай без пересадок, а также расширит возможности для туристических и деловых поездок.

Подробнее о маршруте, ценах на билеты и где их приобрести можно узнать в нашем материале.