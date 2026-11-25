В Железногорске ветеринарные врачи провели экстренную операцию кошке, в дыхательных путях которой застряла рыбная кость. На протяжении двух дней животное отказывалось от пищи, хрипело и испытывало серьезные трудности с дыханием. Об этом сообщили в Ассоциации ветеринарии Иркутской области.

Хозяйка питомца не сразу заметила причину его недомогания и обратилась за помощью в Нижнеилимский филиал Усть-Илимской станции по борьбе с болезнями животных. При осмотре специалисты обнаружили инородное тело в дыхательных путях и приняли решение о срочном хирургическом вмешательстве.

Под общим наркозом ветеринары успешно извлекли кость минтая из трахеи животного. После процедуры кошке назначили медикаментозную терапию для устранения воспаления и предупреждения возможных осложнений, а хозяйке дали рекомендации по дальнейшему уходу.

Ведущий ветеринарный врач Ульяна Сулеш напомнила, что острые рыбные кости способны серьезно травмировать горло и пищевод домашних животных. При появлении признаков удушья или затрудненного дыхания необходимо незамедлительно обращаться за профессиональной помощью.