В Иркутске пресекли эксплуатацию грузовика, оборудованного яркими светодиодными экранами по периметру кузова. Необычный автомобиль привлек внимание полицейских после появления видеозаписи в социальных сетях. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

На транспортное средство также неоднократно жаловались местные автомобилисты. По их словам, интенсивное свечение рекламных экранов ослепляло водителей и создавало опасные ситуации на дорогах города.

Правоохранители установили местонахождение грузовика и остановили его. В отношении 36-летнего водителя составили административный материал по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ за эксплуатацию транспортного средства с техническими нарушениями.

Владельца грузовика обязали демонтировать незаконно установленное световое оборудование. Если мужчина проигнорирует требование Госавтоинспекции, регистрация транспортного средства будет аннулирована.