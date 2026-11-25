Власти Братска планируют масштабное сокращение расходов на культуру, чтобы избежать дефицита городского бюджета в 2027 году. Под оптимизацию могут попасть Музей политической ссылки, действующий с 1989 года, одна из городских библиотек и муниципальный духовой оркестр.

Согласно проекту бюджета, представленному на депутатских слушаниях, закрытие музея позволит сэкономить 1,1 миллиона рублей в 2027 году и по 3,4 миллиона рублей ежегодно в дальнейшем. Расформирование оркестра сократит расходы городской казны на 6,45 миллиона рублей в первый год и на 19,36 миллиона рублей в последующие годы.

В общей сложности финансирование сферы культуры планируется уменьшить на 29 миллионов рублей в 2027 году и на 71 миллион рублей ежегодно в дальнейшем.

По данным Законодательного собрания Иркутской области, собственные доходы Братска в следующем году составят 4,22 миллиарда рублей. Для формирования бездефицитного бюджета муниципалитету необходимо сократить совокупные расходы на миллиард рублей. Публичные слушания по проекту главного финансового документа города назначены на 14 декабря.