В Ангарском городском округе состоялась церемония вручения государственных наград родственникам 30 местных жителей, погибших в ходе СВО. Об этом сообщили в администрации.

Ордена Мужества, медали Суворова и Жукова, которыми военнослужащие были удостоены посмертно, передали их матерям, супругам и детям. В мероприятии принял участие председатель думы Ангарского городского округа Александр Городской.

Память погибших ангарчан также планируется увековечить на гранитных мемориальных плитах.

Имена военнослужащих нанесут на плиты возле памятника жителям Ангарска, погибшим при исполнении воинского и служебного долга. Мемориальный комплекс расположен в 95-м квартале города.