В Иркутске началась подготовка муниципальных ледовых площадок к зимнему сезону. Для любителей катания на коньках в разных районах города планируют залить 28 хоккейных кортов, находящихся на обслуживании Городского спортивно-методического центра. Об этом рассказали в мэрии.

Первые четыре катка уже готовы принимать посетителей. Они расположены на улицах Советской, 176, Тельмана, 53, Куликовской, 9 и бульваре Постышева, 20. Еще на восьми площадках, в том числе в микрорайонах Березовом и Юбилейном, ведутся работы по заливке льда.

«Все работы планируют завершить к середине декабря. Корты будут доступны для свободного посещения. Многие из них оборудованы теплыми раздевалками», — сообщили в управлении по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Иркутска.

Кроме дворовых хоккейных площадок, лед подготовят на муниципальных стадионах «Локомотив» на улице Норильской, 1 и «Авиатор» на улице Ширямова, 62а. В начале декабря также запланировано начало работ по обустройству катка на острове Конный.