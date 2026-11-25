Инициатором конкурса «Читающая семья», приуроченного ко Всероссийскому дню чтения, стала библиотека русской поэзии XX века имени В.С. Сербского при содействии ООО «Транснефть – Восток».

Главная задача конкурса – поддержать традиции семейного чтения, укрепить связь поколений и продвигать культуру чтения.

В конкурсе за звание «Самой читающей» приняли участие шесть семей города Братска, в числе которых и работники нефтетранспортной компании. Каждой команде предстояло показать эрудицию, креативность, сплоченность и начитанность. Семьи готовили сценки по сюжетам любимых произведений, записывали видеоролики о своих домашних библиотеках, импровизировали на заданную тему «Новогоднее чудо или мечты должны исполняться».

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Ольга Коваль рассказала, что их семейная команда принимает участвует в конкурсе второй год подряд и отметила, что подобные встречи всегда пробуждают желание узнать нечто новое.

«В городе проходит много разных конкурсов, однако этот - настоящий бриллиант среди них. Здесь участники получают не только новые знания, но и мощнейший заряд узнавать больше! После конкурса эксперты и участники мероприятия обязательно пьют чай, обмениваются мнениями и общаются на разные темы», - отметила Ольга.

Все участники конкурса получили грамоты и памятные призы, среди которых особое место заняли книги. Победителем конкурса стала семья Рыбаковых.

«Вопросы были посвящены произведениям писателей-юбиляров этого года. Мы тщательно готовились, всей семьей перечитывали Н. Некрасова, М. Булгакова, М. Салтыкова-Щедрина, А.Барто, а также братских писателей Г.Михасенко, Ю.Черных. Конкурс вдохновляет, и наша семья рада участвовать в нём», - рассказала Елена Рыбакова.

ООО «Транснефть – Восток» активно участвует в поддержке культурных проектов. Это позволяет вносить значительный вклад в развитие культуры и образования в регионах производственной деятельности предприятия.