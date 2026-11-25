Усольский городской суд Иркутской области признал 65-летнего мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель четырех человек. За совершенное преступление автомобилист получил 2,5 года лишения свободы, сообщили в прокуратуре.

Трагедия произошла 27 декабря 2025 года на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Усольском районе. Мужчина направлялся в сторону Иркутска вместе с четырьмя пассажирами. Во время перестроения водитель не обеспечил безопасность маневра и столкнулся с автомобилем Honda Odyssey.

После удара машина подсудимого оказалась на встречной полосе, где произошло лобовое столкновение с большегрузным тягачом Dongfeng. В результате аварии погибли все четверо пассажиров легкового автомобиля, являвшиеся членами семьи водителя.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Кроме того, осужденного лишили права управления транспортными средствами на два года.