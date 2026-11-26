Ученые Лимнологического института СО РАН выявили в Байкале и водохранилищах Ангары токсичные цианобактерии. В некоторых районах концентрация выделяемых ими опасных веществ в сотни раз превышает безопасные показатели, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. Об этом пишут «Известия».

В ходе исследований специалисты обнаружили микроцистины и сакситоксины, способные вызывать тяжелые отравления, поражение печени и нарушения работы нервной системы вплоть до паралича. При этом основная акватория Байкала остается чистой, а наиболее высокие концентрации токсинов выявлены в популярных среди туристов местах — на Малом Море, в Чивыркуйском и Баргузинском заливах, Посольском соре и заливе Провал.

Одной из причин активного размножения цианобактерий ученые называют поступление в водоем азота и фосфора вместе с недостаточно очищенными канализационными стоками населенных пунктов и туристических баз. Благоприятные условия для распространения микроорганизмов также создают прогрев воды, мелководье и безветренная погода.

Специалисты рекомендуют отказаться от употребления необработанной воды из прибрежных участков озера, даже если она выглядит прозрачной, и избегать купания в местах цветения воды. По мнению исследователей, распространение токсичных цианобактерий представляет серьезную угрозу не только для здоровья людей, но и для уникальной экосистемы Байкала.