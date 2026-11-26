В Иркутске вынесли приговор 33-летнему местному жителю, который зарабатывал на незаконной передаче телефонных номеров сторонним лицам. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Как установил суд, с марта по апрель 2026 года мужчина зарегистрировал на свое имя и данные родственников 73 сим-карты. Впоследствии он передавал их другим людям за денежное вознаграждение. Незаконная деятельность принесла иркутянину более 35 тысяч рублей.

Мужчина полностью признал вину. Куйбышевский районный суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей. Все средства, полученные преступным путем, конфискованы в доход государства.