Иркутский областной суд вынес обвинительный приговор двум местным жителям, признанным виновными в совершении диверсий. За противоправную деятельность мужчины получили 150 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, в конце 2024 года один из фигурантов вступил в переписку с неизвестным куратором, по указанию которого наносил запрещенную символику на здания Иркутска. Впоследствии мужчины оказались причастны к поджогам объектов сотовой связи.

Противоправную деятельность иркутян пресекли сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ. Полученное осужденными денежное вознаграждение конфисковано в доход государства.

Одному из фигурантов суд назначил 14 лет лишения свободы, второму — 12 лет и два месяца. Часть назначенного срока осужденные проведут в тюрьме, оставшуюся — в исправительной колонии строгого режима.