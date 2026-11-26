Ангарский городской суд вынес приговор 20-летнему местному жителю, который за денежное вознаграждение предоставлял постороннему лицу доступ к банковским картам. Молодого человека признали виновным в восьми эпизодах неправомерного оборота средств платежей, сообщает прокуратура Иркутской области.

Установлено, что с октября 2025 года по январь 2026 года ангарчанин передал неизвестному доступ к восьми банковским картам, заработав на этом 34 тысячи рублей. Впоследствии злоумышленники использовали банковские счета для проведения многочисленных незаконных операций по получению и обналичиванию денежных средств.

В ходе судебного разбирательства молодой человек полностью признал свою вину. Суд назначил ему четыре года принудительных работ с ежемесячным удержанием 10% заработка в доход государства.

Кроме того, у осужденного конфисковали смартфон iPhone 11 Pro Max и полученные за противоправную деятельность 34 тысячи рублей.