В Иркутской области стартовала ежегодная профилактическая акция «Безопасный лед», направленная на предупреждение происшествий на водоемах в период ледостава. За первые два дня специалисты заблокировали 15 несанкционированных съездов к водным объектам и разместили 327 предупреждающих и запрещающих знаков.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, ежедневно в мероприятиях задействована 591 межведомственная группа общей численностью свыше 1,5 тысячи человек. Участники акции обследовали 393 участка, где возможен выход людей или выезд автомобилей на неокрепший лед.

Особое внимание уделяется профилактической работе с подрастающим поколением. В 189 образовательных учреждениях организовали 673 занятия по безопасности на водоемах, охватив около 17 тысяч человек. Инструктажи также состоялись на десяти туристических базах. Кроме того, специалисты и волонтеры провели более тысячи профилактических бесед с жителями и гостями Приангарья.

Акция «Безопасный лед» продлится до марта. Профилактические мероприятия будут проводиться ежемесячно с привлечением сотрудников профильных ведомств, представителей муниципалитетов и добровольцев. Основная задача инициативы — предотвратить гибель людей на водоемах и пресечь нарушения правил безопасности.