В Иркутской области планируют ввести денежное вознаграждение за добычу бурых медведей. За каждого хищника охотники смогут получить 25 тысяч рублей. На эти цели 11 декабря направят 15 миллионов рублей, проект порядка предоставления выплат уже разработан.

Как сообщил руководитель региональной службы по охране животного мира Валентин Бороденко, наиболее активных охотников поощрят дополнительно. Тем, кто добудет пять и более медведей, вручат благодарственные письма губернатора.

С начала года в регионе зарегистрировали более пяти тысяч сообщений о выходе хищников к людям. Несмотря на принятые меры безопасности, в лесах произошло 16 нападений медведей на человека. В результате восемь человек погибли и еще восемь получили травмы.

К настоящему времени в регионе принято 245 решений о регулировании численности бурых медведей. Из 861 хищника, подлежащего отстрелу, уже добыто 609. Для защиты населенных пунктов в регионе сформированы 154 оперативные группы общей численностью около 400 человек.