В Иркутском районе пресекли незаконную деятельность майнинг-фермы, размещенной на территории ДНТ «Серебряный лес». О подозрительном объекте 25 ноября в полицию сообщили сотрудники Иркутской электросетевой компании, рассказали в региональном МВД.

При обследовании участка правоохранители обнаружили 17 аппаратов для добычи криптовалюты, размещенных в пяти шумоизоляционных боксах. Оборудование было самовольно подключено к ближайшей линии электропередачи. Все устройства полицейские изъяли.

По предварительным подсчетам, ущерб от незаконного потребления электроэнергии превысил один миллион рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

В настоящее время следователи устанавливают лиц, причастных к организации подпольной майнинг-фермы. По результатам расследования их действиям будет дана правовая оценка.