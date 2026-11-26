В Саянске и поселке Раздолье Усольского района готовятся к открытию детские сады, ремонт которых проводится в рамках национального проекта «Семья». Для дошкольных учреждений уже приобрели современное игровое и образовательное оборудование. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

По словам регионального министра образования Максима Парфенова, в этом году воспитанники четырех детских садов в Братском районе, Нукутском округе и Байкальске уже вернулись в обновленные помещения. Завершить работы еще на двух объектах планируется в декабре.

В Раздолье детский сад примет 20 воспитанников в возрасте от трех до семи лет. Для них организуют разновозрастную группу. Педагоги проходят специальное обучение, необходимое для использования нового оборудования.

В Саянске строители заканчивают утепление здания и облицовку фасада, устанавливают пожарные лестницы и обустраивают пандус. Для развития дошкольников закуплены цифровая лаборатория, интерактивная панель для изучения правил дорожного движения, театральные костюмы и конструкторы.