В поселке Новая Разводная Иркутского района устранили нарушения при эксплуатации двух причалов. Добиться соблюдения обязательных требований удалось благодаря вмешательству Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры. Об этом сообщает Telegram-канал Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ходе надзорной проверки специалисты установили, что гидротехнические сооружения не были оснащены необходимыми элементами обустройства, предусмотренными законодательством.

После внесения прокурорского представления организация, эксплуатирующая один из причалов, устранила выявленные недостатки. Кроме того, юридическое лицо привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 7.24 КоАП РФ.

В отношении владельца второго сооружения прокуратура направила исковое заявление в суд. По итогам рассмотрения дела собственник выполнил ремонтные работы и оборудовал причал в соответствии с установленными требованиями.