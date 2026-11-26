В Правобережном районе Братска завершилась двухлетняя программа перевода частного сектора с угольного и печного отопления на газ. Работы проводились в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в правительстве региона.

За 2025–2026 годы к газоснабжению подключили 885 домовладений, из которых 533 — в текущем году. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, переход на экологичное топливо позволил сократить объем вредных выбросов в атмосферу на 1336 тонн, включая 30 тонн опасных загрязняющих веществ.

На реализацию программы из бюджетов всех уровней направили свыше 355 миллионов рублей. Основная часть финансирования поступила из федеральной казны.

Как отметил мэр Братска Александр Дубровин, все запланированные на двухлетний период работы выполнены. Жители газифицированных домов отмечают удобство эксплуатации оборудования, отсутствие золы и грязи, а также снижение расходов на отопление по сравнению с использованием угля и дров.