В Иркутске расширяют городскую систему видеонаблюдения. Подрядчики смонтировали 211 камер на детских площадках, в скверах, парках и на объектах транспортной инфраструктуры. Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы ведутся в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной и безопасной городской среды».

«Постепенно охватываем видеонаблюдением всё больше городских территорий. Из года в год увеличиваем количество камер. С каждой из них изображение передается в Единый центр видеонаблюдения Иркутска», — отметил мэр города Руслан Болотов. По его словам, доступ к записям при необходимости получают сотрудники полиции. Расширение системы продолжится в следующем году.

Новое оборудование появилось на 27 детских площадках и семи общественных пространствах, благоустроенных в 2026 году. Среди них — парк «Караси», сквер имени Юрия Ножикова, экологическая тропа «Птичья гавань», Сквер Будущего и «Сарафонов городок» в Каштаковской роще.

Кроме того, камеры разместили в Пади Грязнухе, сквере «Чеховский дворик», на Радищевском кладбище и путепроводах по улицам Полярной и Трактовой. Ещё 19 устройств установили на въездах в Иркутск и выездах из города. Всё оборудование подключают к Единому центру видеонаблюдения.