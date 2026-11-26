На базе Иркутского областного кожно-венерологического диспансера начал работу центр генных дерматозов. Проект реализован при участии регионального минздрава и благотворительных фондов «БЭЛА.Дети-бабочки» и «Круг добра». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В новом подразделении будут оказывать специализированную помощь пациентам с буллезным эпидермолизом, наследственными ихтиозами, тяжелыми формами псориаза и атопического дерматита, а также другими заболеваниями кожи, требующими комплексного лечения.

В настоящее время в Приангарье проживают 16 человек с тяжелыми формами буллезного эпидермолиза и более ста пациентов с наследственными ихтиозами и другими редкими кожными заболеваниями. Такие больные нуждаются в регулярных обследованиях, консультациях специалистов и госпитализации.

«Открытие центра позволит проводить лечение и динамическое наблюдение таких пациентов в регионе без необходимости регулярных поездок в федеральные клиники», — подчеркнула главный врач областного кожно-венерологического диспансера Наталья Шпакова.