Музыкант и продюсер Александр Шульгин, бывший супруг певицы Валерии, не смог через суд вернуть 1,53 млн рублей, перечисленных жительнице Иркутска. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

За полтора года женщина, являющаяся сожительницей бывшего управляющего Шульгина, получила от продюсера 30 денежных переводов. В 2026 году музыкант потребовал вернуть средства, заявив, что никаких услуг ответчица ему не предоставляла.

Однако бывший управляющий Алексей Шаманский представил суду нотариально заверенную переписку, подтверждающую рабочий характер платежей. Средства направлялись на покупку топлива, обеспечение кассы наличными и расчёты с персоналом. При этом сам продюсер запрашивал отчётность по расходам.

По словам Шаманского, Шульгин финансировал несколько иркутских предприятий и участвовал в их управлении. Конфликт между сторонами возник после проблем с выплатой зарплат.

Суд не признал полученные женщиной средства неосновательным обогащением и отказал продюсеру во взыскании денег.