С начала 2026 года в Иркутской области досрочную страховую пенсию по старости оформили более тысячи многодетных женщин. Как сообщили в региональном отделении Социального фонда России (СФР), матери троих детей могут выйти на заслуженный отдых в 57 лет, четверых — в 56 лет, пятерых и более — в 50 лет.

Для получения пенсионных выплат необходимо накопить минимум 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), а также воспитать детей до восьмилетнего возраста. Право на досрочную пенсию имеют и женщины, воспитывающие усыновлённых детей.

С 2026 года при расчёте страхового стажа многодетных матерей учитываются периоды ухода за всеми детьми без ограничения их количества. Ранее действовавшие правила позволяли включать в стаж уход только за четырьмя детьми. За каждый полный год ухода за первым ребёнком начисляется 1,8 пенсионного коэффициента, за вторым — 3,6, за третьим и каждым последующим — 5,4.

Проверить продолжительность страхового стажа и количество накопленных пенсионных коэффициентов жительницы Приангарья могут, заказав выписку из индивидуального лицевого счёта через портал «Госуслуги», в клиентской службе Социального фонда России или МФЦ.