Сотрудники Иркутской таможни обнаружили четыре ножа в подарочных футлярах в багаже мужчины, прибывшего международным рейсом из Ферганы. Пассажир воспользовался «зелёным коридором», не заполнив таможенную декларацию.

Подозрительные предметы выявили при сканировании дорожной сумки. Мужчина объяснил таможенникам, что привёз ножи в качестве подарков. Однако экспертиза установила, что два изделия с клинками длиной 19,5 сантиметра относятся к категории гражданского холодного оружия. Их ввоз требует обязательного декларирования и наличия разрешительных документов.

В отношении пассажира возбудили два административных дела. Нарушителю грозят штраф и конфискация оружия. Изъятые ножи передали сотрудникам транспортной полиции, а два других изделия, признанных сувенирными, вернут владельцу.

По словам исполняющего обязанности начальника таможенного поста Аэропорт Иркутск Ивана Судакова, с начала 2026 года таможенники возбудили 38 административных дел, связанных с незаконным перемещением холодного оружия через границу. У пассажиров международных рейсов изъяли 13 кастетов и 17 ножей.