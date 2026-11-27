В Братске 26 ноября произошёл пожар в многоквартирном доме на улице Сосновой в жилом районе Гидростроитель. Возгорание возникло в квартире на четвёртом этаже. На место происшествия прибыли восемь сотрудников МЧС России и три единицы спецтехники, сообщили в пресс-службе ведомства.

До приезда экстренных служб задымлённый подъезд самостоятельно покинули 17 жильцов. В ходе спасательной операции пожарные вывели из горящей квартиры шестилетнюю девочку и семилетнего мальчика. Родители детей эвакуировались самостоятельно.

Открытое горение на площади одного квадратного метра ликвидировали за две минуты. По результатам проверки дознаватели МЧС установили, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

В региональном управлении МЧС напомнили жителям Приангарья о необходимости контролировать состояние электропроводки, избегать перегрузки электрической сети и не оставлять работающие бытовые приборы без присмотра.