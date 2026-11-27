В посёлке Мамакан Бодайбинского района Иркутской области завершается строительство общеобразовательной школы, рассчитанной на 250 учащихся. Готовность объекта достигла 95%. По поручению губернатора Игоря Кобзева строительную площадку посетил заместитель председателя регионального правительства Александр Галкин.

К настоящему времени подрядчики полностью завершили наружные работы и благоустройство прилегающей территории. Возле образовательного учреждения заасфальтировали проезды и оборудовали спортивные площадки. В здании продолжается монтаж слаботочных систем, предстоит завершить подготовку инженерных сетей и выполнить пусконаладочные работы.

До 15 декабря 2026 года школу планируют подготовить к итоговой проверке государственного строительного надзора. После получения заключения о соответствии объекта установленным требованиям здание смогут ввести в эксплуатацию.

По словам Александра Галкина, перед подрядными организациями поставлена задача завершить все необходимые работы и сдать новую школу до конца декабря текущего года.