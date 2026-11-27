С начала 2026 года в Иркутской области погасили задолженность по заработной плате перед 947 сотрудниками предприятий. Общий объём перечисленных средств достиг 146,5 миллиона рублей, а из списка работодателей-должников исключили 24 организации.

Итоги работы представили на заседании региональной межведомственной комиссии по противодействию задолженности по оплате труда. Особое внимание участники встречи уделили предупреждению финансовых нарушений на крупных предприятиях Приангарья.

Министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков подчеркнул необходимость усиления профилактической работы. По его словам, территориальные рабочие группы должны не только добиваться погашения существующих долгов, но и предотвращать появление новых.

Муниципальным властям поручили усилить контроль за соблюдением сроков выплаты заработной платы в организациях независимо от формы собственности. Отдельно на заседании обсудили ситуацию на предприятиях промышленного и сельскохозяйственного секторов.