В Иркутске в 2026 году создали 28 новых контейнерных площадок для накопления коммунальных отходов и отремонтировали 46 существующих. Кроме того, в Свердловском и Ленинском районах города оборудовали десять оснований для размещения мусорных бункеров, рассказали в мэрии.

Работы финансировались за счёт областных субсидий и средств муниципального бюджета, включая фонд поддержки избирательных округов. В ходе ремонта специалисты обновляли ограждения и навесы, обустраивали пандусы и подъездные пути для спецтехники.

При выборе мест для установки контейнеров учитывали потребности горожан и требования законодательства. В городской администрации пояснили, что бюджетные средства разрешено направлять на создание площадок на муниципальных землях либо участках с неразграниченной государственной собственностью.

После завершения работ общее количество контейнерных площадок, находящихся на балансе муниципалитета Иркутска, достигло 986.