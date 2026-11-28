В Таиланде 29-летний диджей из Иркутска Александр Ш. упал с высоты в сорок метров 26 ноября и выжил. Подробности сообщила общественница Светлана Шерстобоева.

«Молодой человек выпал из окна на сторону бассейна из узкого и низкого коридорного окна. Вообще странно, как он смог туда протиснуться», — говорит Светлана.

Полуживого туриста погрузили на носилки и увезли на скорой — сам пострадавший ничего не помнит. На утро следующего дня пострадавший сказал, что у него ничего не болит и он хорошо себя чувствует — Александра осмотрели ещё раз, выписали счёт на 25 тысяч батов — около 60 тысяч 500 рублей и отпустили.