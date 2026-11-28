Итоги аукционов на право заготовки новогодних елей и других хвойных деревьев подвели в Иркутской области. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

«Аукционы состоялись в Братском, Киренском, Нижнеилимском, Усть-Кутском, Усть-Удинском и Слюдянском лесничествах», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что было продано 8 лотов. Под заготовку уйдёт всего 1100 елей, вырученные деньги перечислять в федеральный бюджет.

Чтобы купить «живую» новогоднюю ёлку, жители региона могут обратиться в лесничества, где аукционы прошли и узнать о победителях — ёлки можно будет купить уже у них или на специальных «ёлочных базарах».

Напомним, что заготовка или вырубка елей в частном порядке запрещена — за это полагается штраф по статье 8.28 КоАП РФ.