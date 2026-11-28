Седьмой матч 35-го чемпионата России по хоккею с мясом среди команд Суперлиги провели иркутские «Байкальские Соколы». Подробности матча сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Матч был очень напряжённый. На перерыв команды ушли со счётом 0:0. Итоговый счёт — 2:5», — сообщил глава Иркутской области.

Это первое поражение в сезоне для иркутян. Следующий матч состоится 2 декабря 2026 с архангельским «Водником». Игра будет проходить также в ледовом дворце, начнётся матч в 19:00.

Напомним, что открытие сезона началось с победы команды — тогда команда играла с коллективом «СКА Уральский Трубник» из Первоуральска. Ранее irk.aif.ru сообщали о новом сезоне подробнее.